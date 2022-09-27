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Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдварду Сноудену.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ, передает Укринформ.
Кроме того, в гражданство России принято более 70 иностранцев. В то же время, Путин удовлетворил заявления трех человек о выходе из российского гражданства.
В 2013 году бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации на эту тему вызвали широкий резонанс. В США ему заочно предъявлено обвинение в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сбежал из США сначала в Гонконг, а с 26 июня 2013 года он находится в России.
В ноябре 2020 года Сноуден заявил, что вместе с супругой намерен получить российское гражданство.
Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдварду Сноудену.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ, передает Укринформ.
Кроме того, в гражданство России принято более 70 иностранцев. В то же время, Путин удовлетворил заявления трех человек о выходе из российского гражданства.
В 2013 году бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации на эту тему вызвали широкий резонанс. В США ему заочно предъявлено обвинение в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сбежал из США сначала в Гонконг, а с 26 июня 2013 года он находится в России.
В ноябре 2020 года Сноуден заявил, что вместе с супругой намерен получить российское гражданство.