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Чехия временно возобновит работу пограничного контроля на границах со Словакией. Решение было принято из-за нелегальной миграции.
Об этом заявил премьер-министр Петр Фиал, сообщает РБК-Украина.
Пограничный контроль будет возобновлен с четверга, 29 сентября. Ограничение будет действовать столько, сколько это будет нужно.
— Чтобы предотвратить риски, связанные с нелегальной миграцией, мы приняли решение временно восстановить контроль на государственной границе со Словакией, — сказал премьер Чехии Петр Фиала.
Чехия является транзитной страной для нелегальных беженцев, стремящихся попасть в Западную Европу. В последние недели СМИ регулярно информируют о задержаниях в восточных районах республики на границе со Словакией групп беженцев.
Чехия временно возобновит работу пограничного контроля на границах со Словакией. Решение было принято из-за нелегальной миграции.
Об этом заявил премьер-министр Петр Фиал, сообщает РБК-Украина.
Пограничный контроль будет возобновлен с четверга, 29 сентября. Ограничение будет действовать столько, сколько это будет нужно.
— Чтобы предотвратить риски, связанные с нелегальной миграцией, мы приняли решение временно восстановить контроль на государственной границе со Словакией, — сказал премьер Чехии Петр Фиала.
Чехия является транзитной страной для нелегальных беженцев, стремящихся попасть в Западную Европу. В последние недели СМИ регулярно информируют о задержаниях в восточных районах республики на границе со Словакией групп беженцев.