Чехия временно возобновит работу пограничного контроля на границах со Словакией. Решение было принято из-за нелегальной миграции.

Об этом заявил премьер-министр Петр Фиал, сообщает РБК-Украина.

Пограничный контроль будет возобновлен с четверга, 29 сентября. Ограничение будет действовать столько, сколько это будет нужно.

— Чтобы предотвратить риски, связанные с нелегальной миграцией, мы приняли решение временно восстановить контроль на государственной границе со Словакией, — сказал премьер Чехии Петр Фиала.

Чехия является транзитной страной для нелегальных беженцев, стремящихся попасть в Западную Европу. В последние недели СМИ регулярно информируют о задержаниях в восточных районах республики на границе со Словакией групп беженцев.