Временно подконтрольная российской армии часть Херсонщины полностью перекрыта как для желающих уехать, так и для волонтеров, пытающихся ввезти гуманитарную помощь в этот регион.

Информацию подтвердили на уровне Генштаба.

Оккупанты пытаются изолировать часть южной области на фоне псевдореферендума.

— Оккупированная часть Херсонской области полностью закрыта на въезд и выезд, — говорится в строительстве.

Как сообщалось утром, ВСУ уничтожили баржу с техникой и 77 российских военных в Херсонской области.