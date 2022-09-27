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В Луганской области россияне силой забирают в свои формирования работников медицинской специальности.
О таких случаях сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, за полгода россияне так и не поняли, что Луганщина – не какой-то там Курск или Воронеж. Даже среди оставшихся много таких, кто не будет наблюдать молча за произволом и разменивать жизнь родных на новенькую «ладу».
— Даже так называемый «референдум» провести без вопиющих нарушений оккупанты не в состоянии. Так, международный «независимый» наблюдатель из Нидерландов в комментарии призналась, что до начала российского вторжения проживала в Российской Федерации. Одна из самых низких явок сейчас наблюдается в Новопсковской общине. Россияне недовольны, что там вынужденно отдали свои голоса на 5-10% луганчан меньше, чем в других населенных пунктах. Потому решили усилить выездные бригады еще одним военным. В четвертый день псевдореферендума в дома заходили уже по два человека с автоматами, - отметил руководитель региона.
Он добавил, что на фоне своего постановочного псевдореферендума россияне объявили мобилизацию медиков.
- Мобилизация частичная - забирают пока только хирургов, травматологов, анестезиологов, фельдшеров и медсестер, - заметил Сергей Гайдай.
При этом у России уже есть списки людей, которые заканчивали медицинские учебные заведения и находятся под оккупацией в Луганской области. Хирурги, анестезиологи и травматологи будут призываться к 60 годам, медсестры, фельдшеры – до 55 лет.
Как сообщалось, в Крыму 90% повесток вручают крымским татарам, они вынуждены уезжать.
В Луганской области россияне силой забирают в свои формирования работников медицинской специальности.
О таких случаях сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, за полгода россияне так и не поняли, что Луганщина – не какой-то там Курск или Воронеж. Даже среди оставшихся много таких, кто не будет наблюдать молча за произволом и разменивать жизнь родных на новенькую «ладу».
— Даже так называемый «референдум» провести без вопиющих нарушений оккупанты не в состоянии. Так, международный «независимый» наблюдатель из Нидерландов в комментарии призналась, что до начала российского вторжения проживала в Российской Федерации. Одна из самых низких явок сейчас наблюдается в Новопсковской общине. Россияне недовольны, что там вынужденно отдали свои голоса на 5-10% луганчан меньше, чем в других населенных пунктах. Потому решили усилить выездные бригады еще одним военным. В четвертый день псевдореферендума в дома заходили уже по два человека с автоматами, - отметил руководитель региона.
Он добавил, что на фоне своего постановочного псевдореферендума россияне объявили мобилизацию медиков.
- Мобилизация частичная - забирают пока только хирургов, травматологов, анестезиологов, фельдшеров и медсестер, - заметил Сергей Гайдай.
При этом у России уже есть списки людей, которые заканчивали медицинские учебные заведения и находятся под оккупацией в Луганской области. Хирурги, анестезиологи и травматологи будут призываться к 60 годам, медсестры, фельдшеры – до 55 лет.
Как сообщалось, в Крыму 90% повесток вручают крымским татарам, они вынуждены уезжать.