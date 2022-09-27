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Россия будет пытаться через сфальсифицированные результаты псевдореферендума поглотить оккупированные части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, образовав из них так называемый «Крымский федеральный округ», в который будет внесен и аннексированный Крымский полуостров.
Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на источники в Кремле.
Представителем российских властей в оккупированных украинских областях Москва планирует назначить находившегося в неонацистской партии Дмитрия Рогозина, который в течение многих лет руководил «Роскосмосом».
Как выяснили репортеры из Дании, вдобавок к фейковому референдуму в Херсонской области россияне отправляют на телефоны местных сообщения, что их регион станет частью РФ и без их согласия.
Россия будет пытаться через сфальсифицированные результаты псевдореферендума поглотить оккупированные части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, образовав из них так называемый «Крымский федеральный округ», в который будет внесен и аннексированный Крымский полуостров.
Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на источники в Кремле.
Представителем российских властей в оккупированных украинских областях Москва планирует назначить находившегося в неонацистской партии Дмитрия Рогозина, который в течение многих лет руководил «Роскосмосом».
Как выяснили репортеры из Дании, вдобавок к фейковому референдуму в Херсонской области россияне отправляют на телефоны местных сообщения, что их регион станет частью РФ и без их согласия.