Россияне начали блокировать выезд граждан Украины в возрасте от 18 до 35 лет с оккупированных территорий. Существует высокая вероятность того, что захватчики могут попытаться силой забрать их в свои формирования.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на свидетелей подобных случаев.

— На единственном контрольно-пропускном пункте между оккупированными территориями и остальной Украиной российские солдаты сообщили десяткам мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, что им запрещено выезжать, — сообщает издание со ссылкой на правозащитников.

Херсонец Александр подтвердил в разговоре с журналистами, что он свидетелем того, как захватчики вернули две машины по пути в Украину, поскольку в них сидели мужчины возрастной категории 18-35 лет. По его словам, одним из них был 35-летний мужчина с женой и двумя детьми.

Также сообщается, что россияне останавливают мужчин-граждан Украины на пункте пропуска в городе Васильевка Запорожской области. Блокпост является единственным местом, где гражданские могут пересечь линию фронта, чтобы покинуть оккупированные Россией территории.

Напомним , Россия будет пытаться из-за нарисованных результатов псевдореферендума поглотить оккупированные части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, образовав из них так называемый «Крымский федеральный округ», в который внесут и аннексированный Крымский полуостров.