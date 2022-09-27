Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в Минск и российские Сочи, Ростов и Екатеринбург до 31 декабря 2022 года.

Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Причины такого решения не объясняют. Как отметили в авиакомпании, пассажиры, купившие билеты на указанные рейсы, смогут либо выбрать другой маршрут, либо вернуть свои деньги.

Ранее международная организация гражданской авиации (ICAO) поставила России «красный флажок» на странице аудита безопасности полетов в 187 странах мира. До этого такие отметки имели только Бутан и Эритрея. ICAO снизило оценку эффективности реализации стандартов «летной годности» в России до 77,4%.

Напомним, авиакомпания Wizz Air возобновляет рейсы в Россию, несмотря на продолжение военной агрессии России против Украины.