Пограничная служба Финляндии советует выстроить забор на границе с Россией. Максимальная протяженность забора — 260 километров, она может стоить стране несколько сотен миллионов евро.

Об этом пишет Yle.

Летом в Финляндии изменили Закон о пограничной службе, в частности, разрешили строить стационарные заграждения. Пограничная служба уже обследовала точки, где забор был бы полезен.

— Никто не думает, что вся граница протяженностью 1 300 километров будет ограждена. Есть области, где риск выше — это территории, где с обеих сторон границы есть населенные пункты, через которые проходят дороги, — отметила министр внутренних дел Криста Микконен.

По ее словам, сейчас необходима общая точка зрения правительства по этому вопросу.

— Пограничная служба составила этот план, речь идет не только о заборе... Мы знаем, что барьеры на пограничных переходах и критических точках могут быть полезны. Я считаю важным рассмотреть этот вопрос, – сказала Криста Микконен.

Напомним, польские пограничники обвинили белорусских военных в том, что они намеренно повреждают забор на границе, построенный поляками. Так, они помогают мигрантам нелегально попасть на территорию Евросоюза.