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Корабль береговой охраны США, выполнявший обычное патрулирование в Беринговом море, наткнулся на ракетный крейсер из Китая у Аляски.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Позже оказалось, что крейсер был не один, поскольку раньше он проплывал примерно в 86 милях (138 км) к северу от острова Киска на Аляске.
«Два других китайских военно-морских корабля и четыре российских военно-морских корабля, включая эсминец, были замечены в одиночном строю», — говорится в сообщении.
Командующий Семнадцатым округом береговой охраны контр-адмирал Натан Мур заявил, что США продолжат обеспечивать отсутствие нарушений интересов страны в морской среде вокруг Аляски.
Береговая охрана заявила, что руководящие принципы операции «Frontier Sentinel» призывают реагировать на такую присутствие, когда стратегические конкуренты действуют в водах США и вокруг них.
Напомним, что недавно Белый дом ввел новые ограничения на продажу некоторых сложных компьютерных чипов в Китай и Россию.
Корабль береговой охраны США, выполнявший обычное патрулирование в Беринговом море, наткнулся на ракетный крейсер из Китая у Аляски.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Позже оказалось, что крейсер был не один, поскольку раньше он проплывал примерно в 86 милях (138 км) к северу от острова Киска на Аляске.
«Два других китайских военно-морских корабля и четыре российских военно-морских корабля, включая эсминец, были замечены в одиночном строю», — говорится в сообщении.
Командующий Семнадцатым округом береговой охраны контр-адмирал Натан Мур заявил, что США продолжат обеспечивать отсутствие нарушений интересов страны в морской среде вокруг Аляски.
Береговая охрана заявила, что руководящие принципы операции «Frontier Sentinel» призывают реагировать на такую присутствие, когда стратегические конкуренты действуют в водах США и вокруг них.
Напомним, что недавно Белый дом ввел новые ограничения на продажу некоторых сложных компьютерных чипов в Китай и Россию.