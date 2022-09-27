Центр судоходства НАТО заявил, что из-за российского вторжения судоходство в Черном море до сих пор связано с множеством рисков.

Анализ данной институции приводит ресурс Trade Winds.

На седьмой месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину риск опасности в черноморском регионе оценивается как высокий, а страхователи устанавливают премию примерно от 1,25% до 1,5% от страховой стоимости для плавающих в этом регионе суден.

— Рекомендуем капитанам принять все меры предосторожности, чтобы уменьшить угрозу, включая избегание плавучих объектов и использование эффективных средств наблюдения. Торговым судам также напоминают следить за трансляциями местных органов власти на наличие последних навигационных предупреждений, — подчеркнули в Центре судоходства НАТО.

Транзиты из Украины осуществляются в светлое время суток, чтобы вахтенные могли максимально быстро заметить мины. В Центре также заявили, что существует высокий риск побочного ущерба для гражданских судов в Черном море и дополнительный риск кибератак.

- Угроза глушения коммуникаций, электронных помех и кибератак в этом районе также считается высокой, - напомнили в сообщении.

Как сообщалось, в Международном союзе морского страхования призвали добавить Николаевский порт в «зерновое соглашение» ООН.