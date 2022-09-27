В порту Николаева заблокировано около 37 кораблей только потому, что он до сих пор не признан частью «зернового соглашения».

Исправить ситуацию с этим призвал Международный альянс морского страхования (IUMI).

В ассоциации напомнили, что значительная часть судов остаются заблокированными лишь потому, что они перевозят «неправильный» груз с точки зрения ООН или находятся в не вошедшем в соглашение порту. В качестве примера в IUMI назвали кейс Николаева.

— В порту Николаева заблокировано около 37 кораблей, поскольку он не часть соглашения ООН, — вспомнили в Международном союзе морского страхования, подчеркнув, что порт нужно занести в программу от ООН.

В IUMI также предупредили, что Россия, вероятно, может нарушить взятые на себя обязательства и уже в ноябре заявить, что не продлевает соглашение о вывозе продовольствия из украинских портов через Черное море.

Напомним , Николаевский порт еще не скоро вернется к полноценной работе, а без него через открытые зерновые коридоры Украина теоретически сможет вывозить на продажу не более 3 миллионов тонн зерновых в месяц.