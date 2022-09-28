Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на распространяющуюся в СМИ и телеграмм-каналах информацию о готовности РФ к переговорам с Украиной о завершении войны на условиях Кремля.

Представитель Украины заявил, что Украина не против переговоров с Россией по поводу контрибуций и репараций.

— Украина никогда не была против переговоров с РФ... по поводу контрибуций и репараций. Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры – тем хуже будут условия и больше суммы, — написал Алексей Данилов в своем микроблоге в Twitter.

Он добавил, что задачи по деоккупации Украины будут выполнены ВСУ в полном объеме, а еще одной выполняемой задачей назвал «дефрагментацию России».

Украина неоднократно заявляла, что если россияне проведут псевдореферендумы на оккупированных украинских территориях, Украина окончательно выйдет из переговоров.

Напомним, в купанты начали озвучивать результаты своих псевдореферендумов.