Президент Владимир Зеленский во время обращения в Совбез ООН во вторник, 27 сентября, призвал изолировать страну-террориста Россию и ужесточить санкции против нее.

Глава государства отметил, что это лишь вопрос времени, когда РФ уничтожит последний функционирующий международный институт, передает НВ.

Он напомнил, что Россия проигнорировала призыв МАГАТЭ прекратить обстрелы Запорожской АЭС и умышленно поставила мир на грань ядерной катастрофы. Также страна-агрессор объявила мобилизацию и массово раздает повестки представителям коренных народов на контролируемых территориях, а также крымским татарам в оккупированном Крыму, проводя политику геноцида, и организовала псевдореферендумы на захваченных украинских территориях, угрожая жителям оружием.

Зеленский призвал полностью изолировать Россию и ввести против нее новые серьезные санкции, а также предоставить Украине всю необходимую помощь и четкие гарантии безопасности. Он повторил, что страна, угрожающая ядерной катастрофой и внедряющая политики геноцида, не может оставаться постоянным членом Совбеза ООН.

Также президент подчеркнул, что попытка аннексии украинских территорий будет означать, что с российским диктатором Владимиром Путиным не о чем говорить, и призвал все страны послать ответный сигнал. Зеленский заявил, что аннексия – это наиболее грубое нарушение устава ООН и попытка украсть территорию другого государства и стереть нормы международного права.

Российские оккупанты 27 сентября начали сообщать о «результатах» псевдореферендумов на захваченных территориях Украины в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, где нарисовали около 90% «поддержки».

С 23 по 27 сентября на оккупированных территориях в нескольких областях Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской – Россия пыталась провести имитацию « референдумов ». При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что проведение фейкового голосования и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на их увольнение усилиями ВСУ.



