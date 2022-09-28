Эстония предложит включить патриарха Русской православной церкви Кирилла в список санкций Европейского союза.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает ERR.

По его словам, такая инициатива вызвана заявлениями патриарха, восхваляющими «геноцидную войну».

Ранее глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл заявил, что в войне против Украины российские солдаты выполняют свое призвание и обязанность перед родиной и обществом, поэтому их действия сравнимы с самопожертвованием. По словам Кирилла, погибшим российским солдатам будут прощены абсолютно все их грехи.

Буквально 27 сентября Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя заявил о важности духовной мобилизации, которая, по его словам, должна помочь «полному примирению России и Украины». При этом «примирение» в понимании РПЦ не должно идти по пути «опасных компромиссов».