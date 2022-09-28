В США надеются, что до конца 2022 года Вооруженные силы Украины оттеснят российских оккупантов на позиции 23 февраля. При этом к середине следующего года они могут оказаться в Крыму.

Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию LRT.

— Я надеюсь, что мы увидим дальнейшее давление со стороны российских войск. Вы не увидите ежедневно занятый (россиянами, — прим.) город, это просто невозможно. Но я все же надеюсь, что до конца этого года украинские силы оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму, — заявил он.

Ранее американский генерал Стивен Твитти объяснил, почему освобождение даже самой маленькой деревни в Херсонской области нужно считать тактическим успехом Украины.