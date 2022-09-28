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Министерство иностранных дел Румынии рекомендует находящимся в России гражданам своей страны покинуть страну « быстрее», а тем, кто планирует поездки в РФ, избегать их, если они не необходимы.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В ведомстве объяснили, что это связано с «недавними событиями в РФ», в частности, в результате «долевой» мобилизации.
Кроме того, в МИДе рекомендуют румынским гражданам, присутствующим на территории РФ, проявлять повышенное внимание, избегать мест, где есть большие скопления людей и не участвовать в проведении возможных акций протеста.
21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил «долевую» мобилизацию в РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил около 25 миллионов человек.
Министерство иностранных дел Румынии рекомендует находящимся в России гражданам своей страны покинуть страну « быстрее», а тем, кто планирует поездки в РФ, избегать их, если они не необходимы.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В ведомстве объяснили, что это связано с «недавними событиями в РФ», в частности, в результате «долевой» мобилизации.
Кроме того, в МИДе рекомендуют румынским гражданам, присутствующим на территории РФ, проявлять повышенное внимание, избегать мест, где есть большие скопления людей и не участвовать в проведении возможных акций протеста.
21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил «долевую» мобилизацию в РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил около 25 миллионов человек.