Рейтинг российского диктатора Владимира Путина начал постепенно снижаться. За последний месяц он лишился 6%.

Об этом говорится в результатах соцопроса Левада-Центр, сообщает НВ.

В организации заявляют, что за последние три месяца его работу одобряли 83% респондентов. Однако уже в сентябре рейтинг снизился до 77%. Пятая часть ( 21%) вообще не одобряет его деятельность.

Также, в сентябре по сравнению с августом уровень доверия Владимиру Путину снизился на 4 подпункта. Теперь он достигает 40%.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил « частичную» мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил около 25 миллионов человек.

20 сентября муртады Кремля в ОРДЛО объявили дать своих псевдореферендумов. Боевики " Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные « власть» Херсонской области заявила о планах провести « референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23-27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщалось, что с 6 сентября ( за неделю) ВСУ уволили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по проведению референдумов на временно оккупированных территориях страхом разгрома Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия « мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.