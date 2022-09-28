Готовность топливно-энергетического комплекса, объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы, а также транспортной инфраструктуры к прохождению осенне-зимнего периода 2022/23 года обсудили 28 сентября во время селекторного совещания под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля с председателями областных военных администраций.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

В совещании также приняли участие Вицепремьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, Министр энергетики Герман Галущенко, Министр социальной политики Оксана Жолнович, Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Стрелец руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

— Все готовятся к самому тяжелому отопительному сезону. Благодарен областям за уровень подготовки, который на сегодняшний день составляет уже более 88%. Правительство, со своей стороны, продолжает работать над обеспечением энергоресурсов. Сейчас есть почти 14 млрд кубов газа и 2,2 млн тонн угля, — отметил Денис Шмигаль.

Премьер-министр подчеркнул, что ключевая задача для Министерства энергетики, Министерства развития общин и территорий и ответственных органов на ближайшие недели выйти на 100% готовности к отопительному сезону.

Денис Шмигаль также сообщил, что накануне правительство выделило областям 562 млн грн субвенции на закупку дров. Это позволит приобрести 400 тыс. кубических метров древесины для раздачи людям на прифронтовых территориях: «Все должно быть быстро реализовано, привезено и роздано людям до наступления холодов».

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что к началу отопительного сезона запланировано накопить 14,5-15 млрд кубов газа. Кроме того, есть договоренности по импорту определенного объема газа для создания резервного запаса. В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщили, что на текущий отопительный сезон планируется реализовать 5 млн кубических метров дров. На сегодняшний день все потребности в древесине, по информации Минсреды, полностью обеспечиваются.

Участники совещания обсудили военные риски во время прохождения отопительного сезона. В частности, все области должны готовые планы антикризисного реагирования и взаимодействия организаций в случае разрушения объектов критической инфраструктуры. Также уже создан круглосуточный штаб по ликвидации последствий военных разрушений энергетической и коммунальной инфраструктуры.