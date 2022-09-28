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Народный депутат Максим Дырдин помог украинским военным получить 2 дрона Mavic 3.
Об этом он сообщил на официальной странице Facebook.
Известно, что квадрокоптеры уже выполняют задачи на фронте.
— Коптеры будут использоваться нашими защитниками по назначению. Эти малогабаритные аппараты – глаза наших военных, – рассказал политик.
Максим Дырдин также добавил, что привез на фронт 60 спальных мешков, которые пригодятся осенью.
Как сообщалось, николаевский нардеп Дырдин уже помогал доставить на передовой два грузовика для ВСУ.
Народный депутат Максим Дырдин помог украинским военным получить 2 дрона Mavic 3.
Об этом он сообщил на официальной странице Facebook.
Известно, что квадрокоптеры уже выполняют задачи на фронте.
— Коптеры будут использоваться нашими защитниками по назначению. Эти малогабаритные аппараты – глаза наших военных, – рассказал политик.
Максим Дырдин также добавил, что привез на фронт 60 спальных мешков, которые пригодятся осенью.
Как сообщалось, николаевский нардеп Дырдин уже помогал доставить на передовой два грузовика для ВСУ.