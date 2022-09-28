Народный депутат Максим Дырдин помог украинским военным получить 2 дрона Mavic 3.

Об этом он сообщил на официальной странице Facebook.

Известно, что квадрокоптеры уже выполняют задачи на фронте.

— Коптеры будут использоваться нашими защитниками по назначению. Эти малогабаритные аппараты – глаза наших военных, – рассказал политик.

Максим Дырдин также добавил, что привез на фронт 60 спальных мешков, которые пригодятся осенью.

Как сообщалось, николаевский нардеп Дырдин уже помогал доставить на передовой два грузовика для ВСУ.