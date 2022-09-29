Президент Владимир Зеленский отметил украинских защитников государственными наградами.

Об этом Глава государства сообщил в своем обращении.

- Вечером подписал очередные указы о награждении наших защитников. Государственными наградами отмечены 71 боец Национальной гвардии, 21 работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 52 пограничника. За храбрые и результативные действия при освобождении от оккупации районов Харьковской области отмечены 320 участников боевых действий, – сказал Президент.

За время начала полномасштабного вторжения России в Украину государственными наградами отмечены почти 30 тысяч украинских военнослужащих.