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Об этом Глава государства сообщил в своем обращении.
- Вечером подписал очередные указы о награждении наших защитников. Государственными наградами отмечены 71 боец Национальной гвардии, 21 работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 52 пограничника. За храбрые и результативные действия при освобождении от оккупации районов Харьковской области отмечены 320 участников боевых действий, – сказал Президент.
За время начала полномасштабного вторжения России в Украину государственными наградами отмечены почти 30 тысяч украинских военнослужащих.
Об этом Глава государства сообщил в своем обращении.
- Вечером подписал очередные указы о награждении наших защитников. Государственными наградами отмечены 71 боец Национальной гвардии, 21 работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 52 пограничника. За храбрые и результативные действия при освобождении от оккупации районов Харьковской области отмечены 320 участников боевых действий, – сказал Президент.
За время начала полномасштабного вторжения России в Украину государственными наградами отмечены почти 30 тысяч украинских военнослужащих.