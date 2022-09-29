Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении режима повышенной готовности в приграничных с Грузией районах. Документ запрещает пускать в регион автомобили из других регионов России, сообщает Currenttime.tv.

Въезжать разрешается только автомобилям, зарегистрированным в Северной Осетии, Грузии и сепаратистской Южной Осетии, а также автомашинам под управлением жителей Северной Осетии. Запрет не коснется тех, кто едет в местные пансионаты и санатории.

Известно, что на границе Северной Осетии и Грузии после объявления частичной мобилизации в России образовалась многокилометровая очередь автомашин россиян.

В частично искусственно созданной очереди стояли от 1,7 до 2,3 тысячи автомобилей. Между тем, «решили» совместно с сотрудниками ГИБДД на служебных автомобилях за сумму от $3000 провозили бегущих от мобилизации к пограничному переходу без очереди.

Проехать через территорию Северной Осетии до пограничного перехода можно также за деньги – от 20 000 рублей.

27 сентября стало известно, что на КПП Верхний Ларс открылся мобилизационный пункт военкомата. Туда же, как сообщалось, отправился БТР с сотрудниками ФСБ. Пограничники заявили, что это делается «на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну».