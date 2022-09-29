Правительство Финляндии существенно ограничит право россиян на въезд в страну.
Об этом пишу « Украинская правда « со ссылкой на правительство Финляндии.
«В четверг, 29 сентября, правительство примет постановление, которое существенно ограничит право российских граждан на въезд в Финляндию в качестве туристов и использование Финляндии как транзитной страны во время путешествий в другие части Шенгенской зоны», - говорится в сообщении.
В заявлении правительства также отмечается, что на этой неделе будет обсужден вопрос о заборе на границе с Россией.
«Правительство получило информацию о путях усиления контроля на границе между Финляндией и Россией с использованием пограничного забора», - сказано в заявлении.
Напомним, что отныне гражданам России запрещено въезжать в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу с туристическими шенгенскими визами, которые были выданы в любых странах Евросоюза. Они могут пересечь сухопутную границу с ЕС только в Финляндии.
Правительство Финляндии существенно ограничит право россиян на въезд в страну.
Об этом пишу « Украинская правда « со ссылкой на правительство Финляндии.
«В четверг, 29 сентября, правительство примет постановление, которое существенно ограничит право российских граждан на въезд в Финляндию в качестве туристов и использование Финляндии как транзитной страны во время путешествий в другие части Шенгенской зоны», - говорится в сообщении.
В заявлении правительства также отмечается, что на этой неделе будет обсужден вопрос о заборе на границе с Россией.
«Правительство получило информацию о путях усиления контроля на границе между Финляндией и Россией с использованием пограничного забора», - сказано в заявлении.
Напомним, что отныне гражданам России запрещено въезжать в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу с туристическими шенгенскими визами, которые были выданы в любых странах Евросоюза. Они могут пересечь сухопутную границу с ЕС только в Финляндии.