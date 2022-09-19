Отныне гражданам России запрещено въезжать в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу с туристическими шенгенскими визами, выдаваемыми в любых странах Евросоюза. Они могут пересечь сухопутную границу с ЕС только в Финляндии.

Соответствующие приказы упомянутых стран вступили в силу 19 сентября 2022 года, пишет Бабель .

— Сейчас невозможно гарантировать, что прибывающие через Эстонию в ЕС российские туристы не несут риска для безопасности, — объяснили свое решение премьер-министры четырех стран.

Исключения действуют только для водителей грузовиков, дипломатов и для тех, кто въезжает в страну по гуманитарным причинам.

Швейцария также отныне приостанавливает упрощенную процедуру выдачи виз россиянам, чтобы следовать политике ЕС. В противном случае страна столкнется со значительным ростом заявок россиян на получение швейцарских виз.

Граждане России в настоящее время имеют около одного миллиона действующих шенгенских виз. Об этом заявила изданию Politico представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер. Очевидно, в это число не включены виды на жительство в странах ЕС, выданные российским гражданам. Население россии составляет около 145 миллионов человек, то есть шенгенские визы имеют менее одного процента жителей страны.

Напомним, 12 сентября вступило в силу решение Совета Евросоюза о прекращении действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией , в результате для россиян изменятся условия и сроки оформления шенгенских виз.