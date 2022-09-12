Сегодня, 12 сентября, вступило в силу решение Совета Евросоюза о прекращении действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, в результате для россиян изменятся условия и сроки оформления шенгенских виз.

Сроки рассмотрения документов и выдачи виз теперь составят не менее 15 дней, в некоторых случаях – до 45 дней, пишет Интерфакс-Украина.

Визовый сбор вырос с 35 до 80 евро. Для детей 6-12 лет – с 35 до 40 евро.

Кроме того, возрастет количество необходимых для представления в визовый центр или консульство документов. Консульства шенгенских стран могут потребовать у заявителей дополнительные документы, в том числе не входящие в стандартный перечень для заявления на визу.

Еврокомиссия призвала страны проводить тщательную проверку заявок от граждан России и выдавать им шенген под однократные кратковременные поездки.

— Если гражданин рассматривается как угроза общественному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям любого государства-члена, то в этом случае в визе следует отказать на основании индивидуальной оценки. Также страны должны отказать в визе заявителю, если сомневаются, что он покинет ЕС по истечении срока действия визы, — объясняет Еврокомиссия.

Уже выданные визы продолжают действовать, но если страны-члены опасаются угрозы безопасности любой из них, то Еврокомиссия рекомендует аннулировать шенген.

Также страны ЕС смогут по своему желанию выдавать визы на посещение одной страны без права доступа в другое шенгенское пространство. В частности, если одно из государств-членов «будет против выдачи шенгенской визы гражданину России в индивидуальном порядке».

Евросоюз останется открытым для заявителей, путешествующих с жизненно важными целями. Так, приоритетом в выдаче виз будут члены семей граждан Евросоюза, журналисты, диссиденты, представители гражданского общества, студенты и ученые. Туристов будут записывать в последнюю очередь, их документам будет предоставлен статус «низкий приоритет».

Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией действовало с июня 2007 года. 31 августа 2022 г. страны Евросоюза на неформальной встрече в Праге приняли решение о замораживании соглашения об упрощении визового режима с Россией.