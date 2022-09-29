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Канада на государственном и частном уровнях будет способствовать восстановлению железнодорожной инфраструктуры Украины.
Об этом по итогам встречи с министром инфраструктуры Украины заявил министр транспорта Канады Омар Альгабра, пишет «Укринформ».
— Как ключевой союзник и партнер усилий по восстановлению Украины, правительство Канады привлечет широкий круг партнеров в промышленности и цепочках поставки, чтобы помочь принять информированные решения по транспортировке грузов по железной дороге. Вместе с нашими промышленными партнерами мы убедимся в продолжении движения людей и товаров, критически важных для поддержания благосостояния украинцев, — сказал Омар Альгабра.
По его словам, правительства Канады и Украины вместе с «Укрзализныцей» и Железнодорожной ассоциацией Канады создали рабочую группу, призванную способствовать реконструкции украинской транспортной инфраструктуры.
— Основываясь на значительном опыте компаний-операторов канадских железных дорог в транспортировке значительного количества грузов и управлении качественной грузовой железнодорожной системой, железные дороги будут предоставлять указания и рекомендации по решению транспортных проблем, — пояснили в канадском минтрансе.
Отметим, что встреча состоялась в кулуарах 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации, которая проходит в эти дни в Монреале.
Канада на государственном и частном уровнях будет способствовать восстановлению железнодорожной инфраструктуры Украины.
Об этом по итогам встречи с министром инфраструктуры Украины заявил министр транспорта Канады Омар Альгабра, пишет «Укринформ».
— Как ключевой союзник и партнер усилий по восстановлению Украины, правительство Канады привлечет широкий круг партнеров в промышленности и цепочках поставки, чтобы помочь принять информированные решения по транспортировке грузов по железной дороге. Вместе с нашими промышленными партнерами мы убедимся в продолжении движения людей и товаров, критически важных для поддержания благосостояния украинцев, — сказал Омар Альгабра.
По его словам, правительства Канады и Украины вместе с «Укрзализныцей» и Железнодорожной ассоциацией Канады создали рабочую группу, призванную способствовать реконструкции украинской транспортной инфраструктуры.
— Основываясь на значительном опыте компаний-операторов канадских железных дорог в транспортировке значительного количества грузов и управлении качественной грузовой железнодорожной системой, железные дороги будут предоставлять указания и рекомендации по решению транспортных проблем, — пояснили в канадском минтрансе.
Отметим, что встреча состоялась в кулуарах 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации, которая проходит в эти дни в Монреале.