Командир противотанкового подразделения 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка «Борода» рассказал, как с собратьями уничтожает оккупантов на Херсонском направлении.

Детали защитник поделился с корреспондентами Информагентства АрмияInform.

Он рассказал, что сначала вместе с побратимами 24/7 уничтожал российских оккупантов на Донецком направлении, а сейчас делает это на Херсонском направлении.

— Весной, когда были в Донецкой области, вместе с другими подразделениями сорвали наступление россиян на Великой Новоселке, так сказать, «дали рашистам пилюлей». Теперь вот работаем на Херсонском направлении, – рассказывает «Борода».

По его словам, самое главное для командира подразделения – это сохранить жизнь людей, а также принимать решения, обеспечивающие безопасность для личного состава.

— Я отдаю себе отчет, что каждый наш выезд граничит со смертельной опасностью и может стать последним. Поэтому важно работать слаженно, как единый механизм. Кроме этого, быстро и точно наносить удар по врагу, - добавляет военный.

Во время одного из боев боец получил сквозное пулевое ранение: вражеский шар травмировал позвоночник и тазовые кости.

— Мне врачи говорили, что даже ходить не смогу, но я выцарапался, – отмечает «Борода».

Лечился в военно-медицинском учреждении, прошел реабилитацию и вернулся в родное подразделение, и снова водоворот войны захватил его.

— Как-то вечером на линии разграничения я разведывал местность и обнаружил, что мост через канал заминирован. На следующий день я заметил, что на другой стороне канала сосредоточилась тактическая группа из трех танков. Долго не медлили. К тому же, когда работает наша «Стугна», танков заметно убывает, а остальные убираются прочь. Так и произошло на этот раз – один «минунули», остальные сбежали, а наши силы, не колеблясь, заняли враждебные позиции, – улыбается «Борода».

Больше всего запомнился случай, когда вместе с собратьями заметили и испепелили российские танки, а затем даже завоевали небольшой трофей.

- Это было 21 апреля, приехали на позицию в посадку, один из напарников пошел проверить обстановку, а я с места наблюдал в бинокль. Смотрю – там три танка, которые мы недавно уничтожили, а неподалеку от них три человека ползают. «Наши» или «не наши» сначала видно не было, ну мы и пошли, так сказать, поздороваться. Когда мы поняли, что это русские, они тоже нас заметили. Бежали они слишком быстро, чтобы их можно было догнать. Да и нетрудно им было бежать. Они сразу бросили свой рюкзак, подписанный «138 отдельная гвардейская мотострелковая бригада св рф». А в нем – флешки, телефоны, российские рубли, армейские жетоны с надписью «все россии» и что самое главное – разведданные, – вспоминает военный.

В настоящее время он вместе со своим взводом продолжает успешно выполнять боевые задания на юге Украины, уменьшая численность парка бронемашин врага и популяцию российских оккупантов. А после Победы Украины «Борода» хочет как можно быстрее вернуться к жене и детям, потому что признается, что очень соскучился.

— А еще хочу выпить вина в украинском Крыму и прокатать своих ребят с украинским флагом на машинке по красной площади, – добавляет военный.

Напомним, николаевский морпех Артем Дыбленко, которого несколько дней назад освободили из российского плена, рассказал о пытках , которые ему и его собратьям пришлось пережить.