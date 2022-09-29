От наступления украинских бойцов в Херсонской области российские военные чувствуют себя крайне расстроенно.

Об этом говорится в телефонном разговоре оккупанта с другом, который перехватила СБУ.

Захватчик рассказывает, что украинские военные беспощадно гонят врага с украинской земли.

— Чем они только нас не засыпают: и «Градами», и х#ядами… Деревня, которые раньше были наши, отжали, они выгнали наших… Тут ноги трясутся. Он бьет, аж земля трясется. Здесь наши-то все дрожат, – жалуется оккупант и отмечает, что только от слова «Хаймарсы» у него трясутся ноги, а в подразделениях начинается настоящая паника.