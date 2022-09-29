|Швидкість вітру:
|3.4 м/с
|Схід сонця:
|06:47
|Захід сонця:
|18:37
|Температура завтра:
|+25 C°
|Швидкість вітру:
|1 м/с
|Схід сонця:
|06:54
|Захід сонця
|18:42
|Температура завтра:
|+22 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|41.2 грн
|41.7 грн
|EUR
|39.6 грн
|40.6 грн
От наступления украинских бойцов в Херсонской области российские военные чувствуют себя крайне расстроенно.
Об этом говорится в телефонном разговоре оккупанта с другом, который перехватила СБУ.
Захватчик рассказывает, что украинские военные беспощадно гонят врага с украинской земли.
— Чем они только нас не засыпают: и «Градами», и х#ядами… Деревня, которые раньше были наши, отжали, они выгнали наших… Тут ноги трясутся. Он бьет, аж земля трясется. Здесь наши-то все дрожат, – жалуется оккупант и отмечает, что только от слова «Хаймарсы» у него трясутся ноги, а в подразделениях начинается настоящая паника.
Напомним, командир противотанкового подразделения 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка «Борода» рассказал, как с собратьями уничтожает оккупантов на Херсонском направлении.
От наступления украинских бойцов в Херсонской области российские военные чувствуют себя крайне расстроенно.
Об этом говорится в телефонном разговоре оккупанта с другом, который перехватила СБУ.
Захватчик рассказывает, что украинские военные беспощадно гонят врага с украинской земли.
— Чем они только нас не засыпают: и «Градами», и х#ядами… Деревня, которые раньше были наши, отжали, они выгнали наших… Тут ноги трясутся. Он бьет, аж земля трясется. Здесь наши-то все дрожат, – жалуется оккупант и отмечает, что только от слова «Хаймарсы» у него трясутся ноги, а в подразделениях начинается настоящая паника.
Напомним, командир противотанкового подразделения 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка «Борода» рассказал, как с собратьями уничтожает оккупантов на Херсонском направлении.