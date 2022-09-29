Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко обнародовал 5 ответных шагов на псевдо-референдумы и захватывание путиным украинских территорий. Он призвал мир отреагировать жестко и быстро.

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

Он отметил, что общей реакцией на «официализацию» оккупации через псевдореферендумы-фарс должны стать пять четких шагов:

контрнаступление ВСУ с освобождением временно оккупированных территорий Украины;

ускорение предоставления Украине мощного западного оружия;

немедленное начало процедуры вступления Украины в НАТО;

введение усиленных «ядерных» санкций против РФ;

безотлагательный созыв чрезвычайной спецсессии ГА ООН с принятием Резолюции об изгнании России из ООН и организаций ее системы.

— Время колебаний прошло, пришло время действий. Мир должен показать свое единство и действенность, – отмечает Петр Порошенко.

Напомним, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко передал партию грузовиков Leyland DAF одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ.