Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко обнародовал 5 ответных шагов на псевдо-референдумы и захватывание путиным украинских территорий. Он призвал мир отреагировать жестко и быстро.
Об этом он написал на своей странице в Facebook .
Он отметил, что общей реакцией на «официализацию» оккупации через псевдореферендумы-фарс должны стать пять четких шагов:
— Время колебаний прошло, пришло время действий. Мир должен показать свое единство и действенность, – отмечает Петр Порошенко.
Напомним, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко передал партию грузовиков Leyland DAF одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко обнародовал 5 ответных шагов на псевдо-референдумы и захватывание путиным украинских территорий. Он призвал мир отреагировать жестко и быстро.
Об этом он написал на своей странице в Facebook .
Он отметил, что общей реакцией на «официализацию» оккупации через псевдореферендумы-фарс должны стать пять четких шагов:
— Время колебаний прошло, пришло время действий. Мир должен показать свое единство и действенность, – отмечает Петр Порошенко.
Напомним, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко передал партию грузовиков Leyland DAF одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ.