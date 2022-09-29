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В четверг 29 сентября, около 17:00, в Баштанском районе Николаевщины, воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» сбиты два российских штурмовика Су-25.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
За вчерашние сутки, кроме уничтоженных 4 ракет Х-59, подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ликвидированы три БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10».
Напомним, вечером 29 сентября российские оккупанты ударили «Смерчами» по Николаеву , есть погибшие.
В четверг 29 сентября, около 17:00, в Баштанском районе Николаевщины, воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» сбиты два российских штурмовика Су-25.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
За вчерашние сутки, кроме уничтоженных 4 ракет Х-59, подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ликвидированы три БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10».
Напомним, вечером 29 сентября российские оккупанты ударили «Смерчами» по Николаеву , есть погибшие.