В оперативном командовании «Юг» заявили, что российские войска направляют группы дронов-камикадзе на территорию Украины, вероятная причина – выявление средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного прессцентра ОК «Юг» Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, пишет «Радио Свобода».

— Войска РФ их используют не одиночно. Как правило, они устремляются группами. В частности, возможно и для того, чтобы выявлять украинские средства противовоздушной обороны и попадать уже и за ними. Поэтому наша тактика противодействия нарабатывается с учетом того, что враждебная стратегия преследовала такую цель, – заявила она.

По ее словам, украинские военные изучают их тактику действий и уже имеют определенные результаты противодействия дронам, запущенным войсками РФ.

— Если говорить о соотношении ущерба и достижении целей, то в два раза есть преимущество ущерба, несмотря на то, что по показателям они трудны для определения противовоздушной обороны. Они довольно низко летят, довольно медленно, но они достаточно громкие… Те 40 килограммов взрывчатого вещества, которые они несут, призваны вызвать пожар, – рассказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, поражения от дронов-камикадзе не очень критичны, но они могут вызвать «мощный пожар».

Наталья Гуменюк добавила, что на юге, по непроверенным данным, у войск РФ есть от 300 до 1000 дронов.

Напомним, с начала недели, 26 сентября, Россия применила 29 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, десять из них сбили силы ПВО Украины.