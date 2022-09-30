Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Согласно документу на официальном интернет-портале правовой информации, в армию будет призвано 120 тысяч человек. Осенью прошлого года в армию призвали 127,5 тысячи.
В этом году осенний призыв был перенесен на месяц, он начнется 1 ноября, передает Радио Свобода.
В российском генштабе заявили, что призывников не будут отправлять на войну в Украину, а после демобилизации они отправятся домой.
21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию. В указе она названа частичной, однако Минобороны РФ получило широкие полномочия по призыву, под который может попасть фактически любой из военнообязанных.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Согласно документу на официальном интернет-портале правовой информации, в армию будет призвано 120 тысяч человек. Осенью прошлого года в армию призвали 127,5 тысячи.
В этом году осенний призыв был перенесен на месяц, он начнется 1 ноября, передает Радио Свобода.
В российском генштабе заявили, что призывников не будут отправлять на войну в Украину, а после демобилизации они отправятся домой.
21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию. В указе она названа частичной, однако Минобороны РФ получило широкие полномочия по призыву, под который может попасть фактически любой из военнообязанных.