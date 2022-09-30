Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Согласно документу на официальном интернет-портале правовой информации, в армию будет призвано 120 тысяч человек. Осенью прошлого года в армию призвали 127,5 тысячи.

В этом году осенний призыв был перенесен на месяц, он начнется 1 ноября, передает Радио Свобода.

В российском генштабе заявили, что призывников не будут отправлять на войну в Украину, а после демобилизации они отправятся домой.

21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию. В указе она названа частичной, однако Минобороны РФ получило широкие полномочия по призыву, под который может попасть фактически любой из военнообязанных.