Соединенные Штаты считают, что применение российскими силами беспилотников, полученных из Ирана, показало их «многочисленные неудачи» на поле боя.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на CNN, об этом на брифинге в пятницу сказала заместитель министра обороны США по политическим вопросам Саша Бейкер.

— Мы уже увидели свидетельство того, что беспилотные летательные аппараты, которые связываются с Ираном, уже потерпели многочисленные неудачи на поле боя в Украине, – сказала чиновница.

Она добавила, что иранские дроны не обеспечивают России технологическое превосходство в полномасштабной войне.

— Мнение, что они представляют какой-то технологический скачок, если честно, просто не подтверждается данными, — отметила представительница Пентагона.

В августе стало известно, что Россия получила от Ирана «сотни» беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину – несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.

После этого украинские военные не раз сбивали иранские беспилотники, совершающие атаки на южные города.

23 сентября украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также значительно сократить количество дипломатического персонала иранского посольства в связи с поставкой России ударных беспилотников.

Спикер МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что Тегеран пропорционально ответит на решение украинской стороны.