Соединенные Штаты считают, что применение российскими силами беспилотников, полученных из Ирана, показало их «многочисленные неудачи» на поле боя.
Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на CNN, об этом на брифинге в пятницу сказала заместитель министра обороны США по политическим вопросам Саша Бейкер.
— Мы уже увидели свидетельство того, что беспилотные летательные аппараты, которые связываются с Ираном, уже потерпели многочисленные неудачи на поле боя в Украине, – сказала чиновница.
Она добавила, что иранские дроны не обеспечивают России технологическое превосходство в полномасштабной войне.
— Мнение, что они представляют какой-то технологический скачок, если честно, просто не подтверждается данными, — отметила представительница Пентагона.
В августе стало известно, что Россия получила от Ирана «сотни» беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину – несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.
После этого украинские военные не раз сбивали иранские беспилотники, совершающие атаки на южные города.
23 сентября украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также значительно сократить количество дипломатического персонала иранского посольства в связи с поставкой России ударных беспилотников.
Спикер МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что Тегеран пропорционально ответит на решение украинской стороны.
Соединенные Штаты считают, что применение российскими силами беспилотников, полученных из Ирана, показало их «многочисленные неудачи» на поле боя.
Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на CNN, об этом на брифинге в пятницу сказала заместитель министра обороны США по политическим вопросам Саша Бейкер.
— Мы уже увидели свидетельство того, что беспилотные летательные аппараты, которые связываются с Ираном, уже потерпели многочисленные неудачи на поле боя в Украине, – сказала чиновница.
Она добавила, что иранские дроны не обеспечивают России технологическое превосходство в полномасштабной войне.
— Мнение, что они представляют какой-то технологический скачок, если честно, просто не подтверждается данными, — отметила представительница Пентагона.
В августе стало известно, что Россия получила от Ирана «сотни» беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину – несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.
После этого украинские военные не раз сбивали иранские беспилотники, совершающие атаки на южные города.
23 сентября украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также значительно сократить количество дипломатического персонала иранского посольства в связи с поставкой России ударных беспилотников.
Спикер МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что Тегеран пропорционально ответит на решение украинской стороны.