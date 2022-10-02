Утечка газа из газопровода «Северный поток — 2» прекратилась, давление стабилизировалось.

Об этом датскому энергетическому агентству сообщила компания-оператор газопровода Nord Stream.

— Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что на трубопроводе «Северный поток — 2» достигнуто стабильное давление. Это свидетельствует о том, что выброс газа на этом газопроводе прекратился, – заявила Дания.

Из этого заявления непонятно, как обстоят дела с «Северным потоком — 1». 30 сентября Датское энергетическое агентство объявило, что ожидается, что утечка газа из него прекратится 2 октября.

Ранее сообщалось, что повреждение газопровода «Северный поток», из-за которого образовался 700-метровый бассейн кипящей воды в Балтийском море, может повлечь за собой климатическую катастрофу .

Как сообщалось, во вторник появились сообщения о трех истоках сразу на двух газопроводах — «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — две на первом и одна — на втором. Инцидент произошел недалеко от побережья Дании, и совпал по времени с презентацией европейского проекта «Балтийский поток», позволяющий поставлять из Норвегии в Польшу, через территорию Дании, до 10 миллиардов кубометров газа в год.