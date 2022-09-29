Повреждение газопровода «Северный поток», из-за которого образовался 700-метровый бассейн кипящей воды в Балтийском море, может привести к климатической катастрофе.

По оценкам правительства Германии, в результате выбросов в атмосферу попало около 300 тысяч тонн метана, одного из самых мощных парниковых газов.

Это количество газа будет иметь примерно такое же влияние на климат, как выбросы около 5 миллионов автомобилей в США за 20 лет, сообщили в Bloomberg.

Причина трех почти одновременных разрывов трубопровода не была подтверждена, но чиновники из Германии и США заявили, что инцидент похож на диверсию.

Несмотря на то, что газопровод «Северный поток-1» был остановлен, а «Северный поток-2» никогда даже не запускался, все они содержали природный газ под давлением, большинство которого составляет метан.

— На трубопроводах нет механизмов сдерживания, поэтому все содержимое труб, вероятно, вытечет, – говорится в заявлении ведомства.

В течение первых 20 лет пребывания в атмосфере метан обладает в 84 раза большей тепловой способностью, чем углекислый газ, но после этого быстро разлагается.

Оценивая влияние утечки метана на климат, ученые обычно превращают метан в эквивалент CO2, используя коэффициент потенциала глобального потепления за 20 лет или умножая потенциал влияния выбросов на увеличение глобального потепления в течение 100 лет.

Германия, используя 100-летний коэффициент пересчета, высчитала, что утечка равняется примерно 1% общих выбросов страны.

Два из трех истоков произошли в исключительной экономической зоне Дании, у острова Борнхольм в Балтийском море.

Местные чиновники заявили, что более половины газа из разорванных трубопроводов уже вытекло в Балтийское море и ожидают, что остаток газа утечет в течение недели.

По данным Датского энергетического агентства, выбросы метана составят примерно 32% годовых выбросов парниковых газов страны.

Напомним, европейские страны начали расследовать истоки в двух российских газопроводах «Северный поток-1 и 2», пролегающих по дну Балтийского моря. Есть подозрения, что истоки произошли из-за диверсии.