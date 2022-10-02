Россию не переизбрали в совет Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Как сообщает 1 октября Радио Свобода со ссылкой на Reuters, Россия не набрала нужных 86 голосов.

В совет организации входит 36 стран, они избираются раз в три года в ассамблее ICAO. Нынешняя ассамблея проходит в канадском Монреале до 7 октября.

— Мы рассматриваем это как чисто политический шаг, не имеющий ничего общего с позицией России в сфере гражданской авиации, — заявил представитель России.

Росавиация подтвердила сообщение о том, что Россию не переизбрали в управляющий совет ICAO. Россия сохраняет за собой право полноценного членства в Международной организации гражданской авиации и продолжит свою работу через представительство страны.

Ранее ICAO поставила России отметку в виде красного флажка на странице аудита безопасности полетов в 187 странах мира. Организация также снизила до 77,4 процента свою оценку эффективности реализации стандартов в категории «летная пригодность» в России.

На практике это означает, что все остальные государства мира могут отказать российским самолетам в использовании их воздушного пространства из-за опасного состояния самолетов из России, сообщает служба Радио Свобода. Согласно нормам ICAO, за любую аварию или катастрофу, произошедшую в воздушном пространстве того или иного государства, несут ответственность власти этой страны.

Как писали СМИ, российские авиакомпании уже начали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций.