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Россию не переизбрали в совет Международной организации гражданской авиации (ICAO).
Как сообщает 1 октября Радио Свобода со ссылкой на Reuters, Россия не набрала нужных 86 голосов.
В совет организации входит 36 стран, они избираются раз в три года в ассамблее ICAO. Нынешняя ассамблея проходит в канадском Монреале до 7 октября.
— Мы рассматриваем это как чисто политический шаг, не имеющий ничего общего с позицией России в сфере гражданской авиации, — заявил представитель России.
Росавиация подтвердила сообщение о том, что Россию не переизбрали в управляющий совет ICAO. Россия сохраняет за собой право полноценного членства в Международной организации гражданской авиации и продолжит свою работу через представительство страны.
Ранее ICAO поставила России отметку в виде красного флажка на странице аудита безопасности полетов в 187 странах мира. Организация также снизила до 77,4 процента свою оценку эффективности реализации стандартов в категории «летная пригодность» в России.
На практике это означает, что все остальные государства мира могут отказать российским самолетам в использовании их воздушного пространства из-за опасного состояния самолетов из России, сообщает служба Радио Свобода. Согласно нормам ICAO, за любую аварию или катастрофу, произошедшую в воздушном пространстве того или иного государства, несут ответственность власти этой страны.
Как писали СМИ, российские авиакомпании уже начали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций.
Россию не переизбрали в совет Международной организации гражданской авиации (ICAO).
Как сообщает 1 октября Радио Свобода со ссылкой на Reuters, Россия не набрала нужных 86 голосов.
В совет организации входит 36 стран, они избираются раз в три года в ассамблее ICAO. Нынешняя ассамблея проходит в канадском Монреале до 7 октября.
— Мы рассматриваем это как чисто политический шаг, не имеющий ничего общего с позицией России в сфере гражданской авиации, — заявил представитель России.
Росавиация подтвердила сообщение о том, что Россию не переизбрали в управляющий совет ICAO. Россия сохраняет за собой право полноценного членства в Международной организации гражданской авиации и продолжит свою работу через представительство страны.
Ранее ICAO поставила России отметку в виде красного флажка на странице аудита безопасности полетов в 187 странах мира. Организация также снизила до 77,4 процента свою оценку эффективности реализации стандартов в категории «летная пригодность» в России.
На практике это означает, что все остальные государства мира могут отказать российским самолетам в использовании их воздушного пространства из-за опасного состояния самолетов из России, сообщает служба Радио Свобода. Согласно нормам ICAO, за любую аварию или катастрофу, произошедшую в воздушном пространстве того или иного государства, несут ответственность власти этой страны.
Как писали СМИ, российские авиакомпании уже начали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций.