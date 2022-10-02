«Укрзалізниця» продолжает восстанавливать пригородное железнодорожное сообщение на Востоке и Юге Украины. Уже с 1 октября назначен поезд Славянск – Лозовая, а с 3 октября возобновится сообщение Долинская – Николаев.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

С 3 октября пригородный поезд №6318/6317 со станции Николаев-Грузовой будет отправляться в 17:30 и прибывать в Долинскую в 21:49.

Со станции Долинская поезд будет отправляться в 03:20 и прибывать на станцию Николаев-Грузовой в 07:30.

Поезд №6801 Лозовая — Славянск будет отправляться со станции Лозовая в 12:10 и прибывать в Славянск в 15:29.

Указанные поезда будут курсировать каждый день кроме четверга. Они будут делать остановки на станциях Шидловска, Бантышево, Гусаровка, Барвенково, Языково, Гавриловка, Дубово, Близнецы.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» запускает программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму.