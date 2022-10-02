Федеральная служба безопасности России была против обмена пленных, состоявшегося 21 сентября, поскольку опасались негативной реакции общественности РФ. Однако Владимир Путин одобрил обмен, потому что хотел вернуть своего кума Виктора Медведчука.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников.

По словам источников, ФСБ обеспокоило то, что Россия передает Украине больше людей, чем Россия. Так, 21 сентября Украина вернула 215 защитников , в том числе из Мариуполя. Из них 108 бойцов были из полка «Азов». России же передали Виктора Медведчука и 55 оккупантов.

– ФСБ была категорически против. Они осознавали последствия того, как выглядит эта договоренность для общественности, — сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Обмен пленных в Украине называли победой. Кремль же столкнулся с критикой от некоторых своих сторонников, осуждавших освобождение бойцов «Азова». Россия называла украинских защитников «неонацистами» и обещала отправить их под суд.

Однако Владимир Путин пренебрег беспокойством ФСБ. Как сказал чиновник Госдепартамента США, обмен показал, что Виктор Медведчук, годами продвигавший интересы Кремля в Украине, особенно ценен для российского президента.

— Примечательно, что Путин решил обменять своего приближенного и одного из своих многолетних вверенных лиц в Украине Медведчука на героев Мариуполя. В Украине очень праздновали возвращение доблестных бойцов, а в Москве критиковали, увидев, что Путина волнует на самом деле, — отметил чиновник.

Напомним, поражение РФ в Лимане указывает на то, что президент России Владимир Путин предпочитает содержать оккупированные территории юга Украины, а не Луганскую область, заявили в американском Институте изучения войны (ISW).