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Украинские военные за время полномасштабной войны уничтожили 60 110 русских солдат. Только вчера, 1 октября, Россия потеряла 500 своих военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Ориентировочные потери россиян за время полномасштабной войны
Больше всего россияне за день потеряли на Краматорском и Бахмутском направлениях. Окончательные данные еще не уточняются.
Напомним, Вооруженные силы Украины в течение 1 октября на южном фронте уничтожили 64 россиянина и более тридцати единиц их техники . Кроме того, один русский бронетранспортер украинские военные забрали в качестве трофея.
Украинские военные за время полномасштабной войны уничтожили 60 110 русских солдат. Только вчера, 1 октября, Россия потеряла 500 своих военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Ориентировочные потери россиян за время полномасштабной войны
Больше всего россияне за день потеряли на Краматорском и Бахмутском направлениях. Окончательные данные еще не уточняются.
Напомним, Вооруженные силы Украины в течение 1 октября на южном фронте уничтожили 64 россиянина и более тридцати единиц их техники . Кроме того, один русский бронетранспортер украинские военные забрали в качестве трофея.