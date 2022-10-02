Украинские военные за время полномасштабной войны уничтожили 60 110 русских солдат. Только вчера, 1 октября, Россия потеряла 500 своих военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Ориентировочные потери россиян за время полномасштабной войны

танков - 2 377 (+23 за вчера);

боевых бронированных машин - 4 975 (+26);

артиллерийских систем - 1405 (+8);

реактивных систем залпового огня - 337 (+1);

средств противовоздушной обороны - 176;

самолетов - 264;

вертолетов - 227 (+1);

беспилотников - 1015 (+6);

крылатых ракет - 246;

кораблей/катеров - 15;

автомобильной техники и автоцистерн - 3796 (+10);

специальной техники - 131.

Больше всего россияне за день потеряли на Краматорском и Бахмутском направлениях. Окончательные данные еще не уточняются.

Напомним, Вооруженные силы Украины в течение 1 октября на южном фронте уничтожили 64 россиянина и более тридцати единиц их техники . Кроме того, один русский бронетранспортер украинские военные забрали в качестве трофея.