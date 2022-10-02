По данным британской разведки, российские войска отступили из города Лиман Донецкой области перед наступлением Украины. Это явилось значительной политической неудачей РФ.

В ведомстве в Twitter говорится, что Лиман защищали немногочисленные части Западного и Центрального военных округов России, а также контингенты добровольно мобилизованных резервистов.

В разведке предполагают, что эти силы понесли тяжелые потери, когда отходили единственной дорогой из города, которую контролировали войска РФ.

В оперативном плане Лиман имеет важное значение, поскольку контроль над ним означает контроль над ключевой переправой через реку Северский Донец, через которую Россия пытается укрепить свою оборону.

— Уход России из Лимана также серьезная политическая неудача, учитывая, что он расположен в Донецкой области, регионе, который Россия якобы стремилась «освободить» и пытается незаконно аннексировать, — говорится в сообщении.

Вывод войск привел к новой волне публичной критики российского военного руководства со стороны чиновников, отметили в ведомстве.

Дальнейшие потери захваченных территорий почти наверняка приведут к усилению этой общественной критики и усилению давления на высшее командование РФ.

Напомним, поражение РФ в Лимане указывает на то, что президент России Владимир Путин предпочитает содержать оккупированные территории юга Украины, а не Луганскую область.