Денежные средства получают те жители, которые проживали в области во время оккупации. Первые такие выплаты Укрпочта уже доставила в освобожденные общины Херсонщины, в частности, Кочубеевку, Пригорье, Заградовку. Всего помощь планируется выплатить более 3 тысячам человек.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

— Каждый переживший оккупацию получит 1200 гривен помощи. Все получат выплаты: дети, взрослые, пожилые люди. Поможем всем, независимо от возраста, – заверила жителей Херсонщины вице-премьер Ирина Верещук.

Напомним, на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей мобилизовано почти все мужское население.