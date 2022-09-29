На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей было мобилизовано почти все мужское население.

Об этом изданию The Guardian заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает пресс- служба ГУР.

— Мы видим, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей почти все мобилизованное мужское население. По нашей оценке, после аннексии Россией оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей там тоже объявят мобилизацию, — отметил Вадим Скибицкий.

По его словам, «задача Украины состоит в том, чтобы нанести наибольшие потери России на поле боя, что вместе с санкциями и политической изоляцией повлияет на российскую экономику и общество».

Как сообщалось, в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из России – они должны пополнить дислоцирующиеся там подразделения РФ. В результате пополнения соотношения «опытных» и «молодых» военных должно составлять 1 к 5.