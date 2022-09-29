В Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из России – они должны пополнить дислоцирующиеся там подразделения РФ. В результате пополнения соотношения «опытных» и «молодых» военных должно составлять 1 к 5.

Об этом сообщает разведка Минобороны Украины.

Для размещения планируется использовать существующие военные фонды, а также гражданские помещения и дома. Под эти нужды передают склады, ангары и другие помещения заброшенных сельскохозяйственных и фермерских хозяйств.

— После увеличения штата подразделения будут использовать российскую военную технику со складов на территории Беларуси. Также планируется усиление за счет техники и вооружения, снятого с хранения на территории РФ. Нехватку техники для перевозки личного состава оккупационных войск планируется пополнить за счет мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей , рассказали в разведке.

Кроме того, добавили в ГУР, власти Беларуси дали указание правоохранительным органам содействовать представителям РФ в мобилизации российских граждан, недавно въехавших на территорию страны.

Как сообщалось, что в Беларуси 28 сентября началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности воинской части 06752. Она пройдет в течение месяца.

Напомним, объявленная президентом России Владимиром Путиным мобилизация не повлияет на ход войны , считают в американском Институте исследования войны (ISW).