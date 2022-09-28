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В Беларуси сегодня, 28 сентября, началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности воинской части 06752. Она пройдет в течение месяца.
Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии.
Там указывают, что проверки устраивают внезапно, однако в соответствии с Планом подготовки Военно-воздушных сил и войск Противовоздушной обороны.
Во время проверки будут отрабатываться ряд вопросов, основными из которых станут восстановление военнообязанных навыков, снятие с хранения военной и специальной техники для проверки ее боеготовности.
Напомним, объявленная президентом России Владимиром Путиным мобилизация не повлияет на ход войны, считают в американском Институте исследования войны (ISW).
В Беларуси сегодня, 28 сентября, началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности воинской части 06752. Она пройдет в течение месяца.
Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии.
Там указывают, что проверки устраивают внезапно, однако в соответствии с Планом подготовки Военно-воздушных сил и войск Противовоздушной обороны.
Во время проверки будут отрабатываться ряд вопросов, основными из которых станут восстановление военнообязанных навыков, снятие с хранения военной и специальной техники для проверки ее боеготовности.
Напомним, объявленная президентом России Владимиром Путиным мобилизация не повлияет на ход войны, считают в американском Институте исследования войны (ISW).