Разрывы на российских газопроводах системы «Северный поток» привели к, вероятно, самому большому в истории выбросу метана (по крайней мере, зафиксированному).

Об этом заявили в Программе ООН по окружающей среде, передает Reuters .

Исследователи с помощью спутников рассчитали скорость утечки метана из одной из четырех точек разрыва в Балтийском море – это 22 920 килограммов метана в час, что эквивалентно сжиганию около 285 760 кг угля каждый час. Следовательно, по самым скромным подсчетам четыре истока давали наружу 88 тысяч кг в час.

Глава программы Манфреди Кальтаджироне заявил, что разрывы на трубопроводах сводят на нет попытки стран сократить выбросы в атмосферу.

Утечку газа еще 29 сентября оценили как источник климатической катастрофы.

Выбросы метана являются вторым наибольшим фактором, способствующим изменению климата. Тонная метана за 20 лет нагревает атмосферу в 83 раза больше тонны углекислого газа.

Напомним, утечка газа из газопровода «Северный поток — 2» прекратилась , давление стабилизировалось.