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Российские военные значительно усложнили выезд из Херсонской области. За минувшие сутки уехать смогли только 11 человек.
Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
— В настоящее время существует правило получения специального разрешения на выезд. При этом, кроме того, что нужно предоставить свои личные данные этим подонкам, еще и максимально доступно объяснить, чего вы хотите покинуть область, — заявил он.
Напомним, ситуация с эвакуацией людей с временно оккупированных территорий Херсонской области может осложниться в ближайшее время.
Российские военные значительно усложнили выезд из Херсонской области. За минувшие сутки уехать смогли только 11 человек.
Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
— В настоящее время существует правило получения специального разрешения на выезд. При этом, кроме того, что нужно предоставить свои личные данные этим подонкам, еще и максимально доступно объяснить, чего вы хотите покинуть область, — заявил он.
Напомним, ситуация с эвакуацией людей с временно оккупированных территорий Херсонской области может осложниться в ближайшее время.