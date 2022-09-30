Ситуация с эвакуацией людей с временно оккупированных территорий Херсонской области может осложниться в ближайшее время.

Об этом заявил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Он пояснил, что оккупанты хотят усилить фильтрационные процедуры.

- Анонсированная оккупантами пропускная система с индивидуальными разрешениями как на въезд, так и на выезд направлена на усиление фильтрационных процедур, - заявил Соболевский.

По его словам, это должно снизить темпы выезда спасающихся от оккупационного «русского мира» людей.

- Критерии, по которым будут приниматься такие решения, пока не ясны, - добавил Соболевский.

19 сентября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал жителей деоккупированных населенных пунктов региона эвакуироваться на зимний период.