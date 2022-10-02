Папа Римский Франциск призвал президента России Владимира Путина остановить «спираль насилия и смерти» из-за войны в Украине.

Об этом сообщает Vatican News.

— Течение войны в Украине стало настолько серьезным, сокрушительным и угрожающим, что вызывает большую обеспокоенность... Меня глубоко мучают реки крови и слез, пролитые в течение этих месяцев. Я огорчен тысячами жертв, особенно среди детей, и большими разрушениями, оставившими без домов много людей и семей, неся угрозу холоду и голоду на больших территориях. Некоторые поступки никогда нельзя оправдать! Никогда! Это ужасно, что мир изучает географию Украины через такие названия, как Буча, Ирпень, Мариуполь, Изюм, Запорожье и другие местности, ставшие центрами невыразимых страданий и страха. Что уж говорить о том факте, что мир снова стоит перед ядерной угрозой? Это абсурд, – сказал Папа Франциск.

Он также призвал президента Украины Владимира Зеленского «быть открытым» к мирным предложениям по прекращению войны.

Комментарии понтифика прозвучали через два дня после того, как Путин объявил, что Россия аннексирует четыре региона Украины, частично оккупированные российскими войсками.

Напомним, понтифик Франциск заявил, что с мая вступался за освобождение украинских пленных , чтобы их освободили как можно быстрее.