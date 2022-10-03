Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом идет речь на сайте Елисейского дворца.

Главы государств обсудили незаконную аннексию Россией четырех украинских областей.

Эммануэль Макрон подтвердил решимость Франции помочь Украине восстановить полный суверенитет и территориальную целостность и работать с европейскими партнерами по новым санкциям.

Также президенты обсудили ситуацию на ЗАЭС.

Президент Франции осудил арест русскими войсками гендиректора атомной электростанции. Также стороны отметили необходимость разрешения ротации украинского персонала, обеспечивающего работу и безопасность объектов и вывод войск РФ с территории ЗАЭС.

Как сообщил в своем Telegram Владимир Зеленский, во время телефонного разговора речь шла также о важности усиления оборонной поддержки Украины.

Президент Украины поблагодарил французский коллегу за «решительное осуждение незаконных референдумов и попытки аннексии агрессором областей Украины».

— Ожидаем жесткую реакцию мира относительно незаконных действий России, в частности путем усиления санкционного давления, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал Украине частично пожертвовать своим суверенитетом, чтобы глава РФ Владимир Путин сохранил свое лицо.