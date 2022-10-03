ВСУ удалось взять в плен часть оккупантов, попавших в оцепление в городе Лиман Донецкой области. Еще часть была уничтожена.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

На вопрос по поводу сообщений об окружении большого количества оккупантов в направлении Лимана, Череватый рассказал, что «часть из них физически уничтожена, часть взята в плен, а часть смогла определенными колоннами или малыми группами выйти».

Некоторые из групп оккупантов сейчас пытаются занять оборону в Кременной.

Украинские подразделения продолжают работу в Лимане, потому что остатки группировки оккупационных войск есть в лесах.

Кроме того, продолжаются работы по разминированию, поскольку территория сильно заминирована.

Напомним, президент Владимир Зеленский объявил о полной зачистке от российских захватчиков города Лиман Донецкой области.