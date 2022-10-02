Президент Владимир Зеленский объявил о полной зачистке от российских захватчиков города Лиман Донецкой области.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

— По состоянию на 12:30 Лиман полностью зачищен. Спасибо нашим военным, нашим воинам. Слава Украине!, - заявил президент в видеообращении.

Напомним, поражение РФ в Лимане указывает на то, что президент России Владимир Путин предпочитает содержать оккупированные территории юга Украины, а не Луганскую область.