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Президент Владимир Зеленский объявил о полной зачистке от российских захватчиков города Лиман Донецкой области.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
— По состоянию на 12:30 Лиман полностью зачищен. Спасибо нашим военным, нашим воинам. Слава Украине!, - заявил президент в видеообращении.
Напомним, поражение РФ в Лимане указывает на то, что президент России Владимир Путин предпочитает содержать оккупированные территории юга Украины, а не Луганскую область.
Президент Владимир Зеленский объявил о полной зачистке от российских захватчиков города Лиман Донецкой области.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
— По состоянию на 12:30 Лиман полностью зачищен. Спасибо нашим военным, нашим воинам. Слава Украине!, - заявил президент в видеообращении.
Напомним, поражение РФ в Лимане указывает на то, что президент России Владимир Путин предпочитает содержать оккупированные территории юга Украины, а не Луганскую область.